La atleta Laura Méndez se impone en la primera prueba del Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia

La atleta de Cárnicas Serrano, Laura Méndez se ha impuesto en la primera prueba del Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia que se ha celebrado este fin de semana.

Se trataba además del debut de la atleta valenciana con su nuevo club, y lo hacía de la mejor manera posible, ya que lograba el récord de la Volta a Perú Galápagos con un tiempo de 16 minutos y 45 segundos.

La atleta olímpica inicia así la andadura con la camiseta de Cárnicas Serrano donde espera aportar su experiencia y calidad en esta ilusionante nueva etapa.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.



