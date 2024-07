Las alergias se dan cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña o un alimento que no provoca una reacción en la mayoría de las personas. La gravedad varía según las personas y puede ir desde una irritación hasta anafilaxis.Existen varios síntomas como estornudos, picazón en la nariz, en los ojos o el parpado, mocos, nariz congestionada, etc. Otro síntoma es la alergia alimentaria que puede causar: hormigueo en la boca, urticaria, anafilaxia, etc. Además, alergia por una picadura de insectos, alergia a un medicamento o la dermatitis atópica.Irene Iglesias especialista en alergias en el Departamento de Salud de Sagunto ha estado en Más de Uno Sagunto hablar de este tema con María José Gimeno.

También hemos abierto nuestras secciones de 'Escritores en la Onda', 'Tendencia de verano' y toda la actualidad local, agenda... Presenta, María José Gimeno.