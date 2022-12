ASECAM reconoce el trabajo de sus asociados con sus Premios 2022

Por quinto año consecutivo la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) ha entregado sus premios 2022 en un acto que tuvo lugar en el auditorio de Canet d’en Berenguer este pasado miércoles, 14 de diciembre. Alrededor de un centenar de personas acudieron a este evento donde la entidad empresarial quiso reconocer el trabajo de sus asociados un año más.

El acto contó con la presencia de la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, los alcaldes de Sagunto y Canet d’en Berenguer, Darío Moreno y Pere Antoni, el presidente de la Mancomunitat de Les Valls, Toni Sanfrancisco, así como de la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, además de representantes de algunas entidades empresariales de la Comunitat Valenciana.

Este evento, conducido por la periodista, María José Gimeno, también contó con la actuación del Mago Borruel que puso el toque humorístico y mágico de la jornada. Asimismo, ASECAM aprovechó este importante evento para presentar su nueva marca, con un logotipo actualizado y con líneas más modernas, así como la nueva denominación de la entidad que, a partir de ahora, pasa a llamarse Asociación Empresarial del Camp de Morvedre.

"Para poner el boche final a este año de incertidumbre, pero con noticias y retos apasionantes, celebramos esta edición de premios. Puede parecer que nos retroalimentamos al reconocer la valía de nuestros propios asociados y asociadas, pero consideramos importante poner en valor los esfuerzos que se realizan por nuestras empresas en innovación, responsabilidad social, desarrollo del territorio y atracción de inversiones, resiliencia y también es bonito el reconocimiento a una persona que ha ayudado a nuestra asociación y ha estado presente activamente en ella", afirmó Cristina Plumed.

La presidenta de ASECAM, además, añadió: "Hoy no es día de reivindicaciones, aunque todos sabéis cuáles son ya que no me canso de repetirlas, es día de celebrar el trabajo realizado por nuestras empresas y continuar acompañándoles en el camino del crecimiento a través de la innovación y la sostenibilidad".

Del mismo modo, el alcalde de Canet d’en Berenguer, que dio la bienvenida a todos los presentes, destacó la importancia de estos premios que se entregan anualmente «como reconocimiento a las empresas de nuestro territorio que, a pesar de la situación que estamos viviendo en los últimos años, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, algo que los empresarios de nuestra comarca siempre han sabido hacer muy bien».

Entrega de premios

Poco a poco, se fueron entregando los premios de las cinco categorías en las que este año se han dividido estos reconocimientos. Así pues, el galardón a la Empresa Social fue para Alianza Logístics, premio que fue entregado por el director de IVEFA, Juan Ángel Bolos, y recogido por los socios fundadores de esta mercantil, Alexis Dacsa y Juan Miguel, y la responsable del Departamento de Calidad y miembro del Comité de RSC, María González. Por su parte, el galardón a la Empresa Innovadora fue para Importaco, premio entregado por la presidenta de CEV València, Eva Blasco, a la directora de Relaciones Externas y RSC, Irene Moreno. El premio a la Pyme del Año / Resiliencia recayó en Oleo-Hidráulica LEJ, galardón recogido por su director ejecutivo, Héctor Gavilán, y entregado por Eva Rodríguez, integrante de la junta directiva de AJEV.

En cuanto a la Empresa Dinamizadora del Territorio, este premio fue para Espais Econòmics Empresarials por lo que su presidenta, y secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, subió al escenario para recoger este galardón de manos de la concejala de Promoción Económica e Industrial del Ayuntamiento de Sagunto, María José Carrera. Mira, además, quiso compartir este galardón con el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, y la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, a quienes llamó para que la acompañaran en el escenario. Finalmente, el Reconocimiento Especial se entregó al presidente de AVA-ASAJA Sagunt, Francisco Campillo, por parte de su homólogo de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Tras la entrega de los galardones, tomó la palabra el alcalde de Sagunto que, además de dar la enhorabuena a todos los premiados, destacó el cambio de marca que ha experimentado la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre además de señalar que "hacen falta más mujeres en las empresas no solo por justicia sino por no desperdiciar talento".

Finalmente, el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, quien fue el encargado de clausurar el acto, recordó las dos décadas de trayectoria compartidos con la entidad empresarial de la comarca, destacando la labor que realiza para potenciar la economía en nuestro territorio y la forma en la que se trabaja en el Camp de Morvedre para conseguir los objetivos y logros que, en los últimos tiempos, se están viviendo.