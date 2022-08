La Asamblea de las mujeres, de Passió per Sagunt se representará hoy en dos sesiones

Las personas que tenían entrada para el día 30 pasan a la sesión de hoy miércoles día 31 a las 21:00 horas, y las que tenían entrada para hoy, pasan a la sesión de las 23:00 horas

Dadas las inclemencias climatológicas ocurridas ayer, la obra teatral La Asamblea de Mujeres tuvo que ser cancelada bajo la recomendación de los técnicos y expertos. Es por esto que por parte del Ayuntamiento de Sagunto y el equipo técnico de la obra se ha decidido aplazar el espectáculo de ayer día 30 a hoy a las 21:00 horas y a las 23:00 horas. En este sentido, las personas que tenían entrada para el día 30 pasan a la sesión de hoy miércoles día 31 a las 21:00 horas, y las que tenían entrada para hoy, pasan a la sesión de las 23:00 horas. La concejala de Cultura, Asun Moll, ha agradecido a todo el equipo técnico, «y sobre todo a Passió per Sagunt, por resistir a la tormenta y por el gran esfuerzo que van a hacer para hacer un doble pase, con lo que conlleva».

Además, ha indicado que la «taquilla era para la asociación y el espectáculo de Passió per Sagunt, por tanto, si alguna persona renuncia a asistir a las representaciones, que sepa que los beneficios se quedan en la asociación de Passió per Sagunt y desde el Ayuntamiento damos las gracias por esa renuncia a ese espectáculo». Las entradas no se cambian ni se vuelve el importe, puesto que la función se hará. Así mismo, los beneficios económicos repercutirán en la compañía Passió per Sagunt. Para aclaraciones adicionales pueden ponerse en contacto con la asociación en el siguiente correo electrónico: passiopersagunt@hotmail.com

Asimismo, hoy de 10:00 a 13:00 horas habrá un punto de información en la taquilla de Sagunt a Escena, en el recibidor del Palacio Municipal, para las entradas vendidas en taquilla por parte de Passió per Sagunt.

Més escena a Sagunt

Este es el segundo espectáculo de Més Escena a Sagunt, para este año, la famosa obra teatral escrita por Aristófanes en el año 392 a. de C., en la que se plantea una hilarante revolución femenina, liderada por Praxágora y apoyada por otras ciudadanas atenienses para asumir el Gobierno. Aristófanes se sirvió de esta ‘revolución femenina’ para presentar su aguda crítica a los gobernantes atenienses