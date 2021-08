La UP abre el plazo de inscripción para 75 actividades el curso próximo

Dentro de la oferta de la Universidad Popular para el próximo curso 2021-2022, los cursos se dividen en área de crecimiento personal, área de creación, cursos de autosuficiencia, cursos de relajación y mejora de la salud, cursos de baile, de expresión y comunicación social, monográficos, charlas y seminarios. La inscripción se puede hacer en línea a partir del 23 de agosto hasta el 8 de septiembre a través de este enlace. También se puede realizar de forma presencial, solo en aquellos casos en que la persona no pueda matricularse en línea, en el punto de información educación-UP ubicado en el Centro Administrativo del Camí Reial, 65, Sagunto, primera planta, del 23 de agosto al 8 de septiembre. También se podrá realizar la inscripción en la Casa Municipal de Cultura, del 1 al 8 de septiembre.

Toda la información está a disposición de la ciudadanía en los espacios administrativos municipales, donde están los folletos de la programación. Asimismo, la matrícula será a partir del día 15 de septiembre. Para más información se puede llamar al 962655868 o 666178647, o a través de este enlace.

En la matriculación, en caso de haber lista de espera, se dará prioridad a las personas residentes en el municipio. Del mismo modo que una persona no podrá matricularse en más de dos cursos si hay lista de espera y un curso no podrá iniciarse sin un mínimo de 8 alumnos matriculados. La fecha de inicio del curso de la UP será a partir del lunes 18 de octubre de 2021. El sorteo de los cursos que tienen lista de espera será el 10 de septiembre en la Casa Municipal de Cultura a las 13.00 horas y el 13 de septiembre se publicarán las listas en el tablón de anuncios de la Casa Municipal de Cultura, en el tablón de anuncios del departamento de Cultura y en la web del Ayuntamiento de Sagunto.