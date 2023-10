La Vila vuelve a implantar la jornada de 35 horas, sube sueldos a sus funcionarios y les exige mayor implicación para mejorar la atención al ciudadano

La Vila implantará de nuevo la jornada de 35 horas, ejecutará la subida de sueldos de sus funcionarios y fomentará la coordinación entre departamentos para mejorar la atención al ciudadano. Son algunos de los puntos tratados hoy por el alcalde, Marcos Zaragoza, en la reunión mantenida junto al concejal de Personal, Paco Perez, con los representantes sindicales de UGT, SEP, FESEP y CSIF en el ayuntamiento vilero, a quienes ha trasladado las líneas maestras del presupuesto del próximo año.

Según Zaragoza, era de justicia incluir en la partida presupuestaria el coste del compromiso realizado hace tiempo, estableciendo la jornada de 35 horas, que se quitó tras la pandemia y que ahora se retomará a partir del 1 de enero del próximo año. Una medida que se materializa con una consignación presupuestaria de 260.000 euros.

También incluirá el gobierno local una consignación de 180.000 euros para la elaboración del reglamento de la carrera profesional de los funcionarios, y el incremento del 2,5% del salario de los funcionarios, contemplado también en el presupuesto de 2024 y que se aplicará a todo el personal municipal. Igualmente se han comprometido a cumplir con la obligación legal de finalizar los procesos de estabilización del empleo temporal antes del 31 de diciembre de 2024.

El gobierno local responde así a las demandas de los trabajadores municipales a quienes pide, a cambio, implicación en sus cometidos. "Les hemos pedido responsabilidad y transversalidad, creo que los departamentos tienen que estar mejor conectados y tienen que trabajar mucho más en común", ha destacado el alcalde.

Zaragoza ha destacado que su equipo "ha llegado a trabajar, a poner soluciones encima de la mesa, y por mi parte he recogido cosas muy positivas". Ha reconocido quedar sorprendido por cuanto los sindicatos le han trasladado que "hacía muchos, muchos años, que un alcalde no se reunía en una mesa en conjunto con todos, y aunque evidentemente el concejal de Personal esté más que cualificado para realizar estas reuniones, como alcalde me gusta estar informado de todo y conmigo se van a producir dos o tres veces al año".

Por su parte, los sindicatos han acogido muy bien todas las propuestas, incluida la petición de trabajar con esa mayor transversalidad a la que hacía referencia el alcalde. Así lo han trasladado a Onda Cero Marina Baixa tanto Alberto Hormaza, representante de UGT, como José Luis Antolí, coordinador de Fesep en la Vila. Éste último ha declarado que confían en todas las promesas planteadas por el alcalde vilero, dado que "todo lo que han dicho estos cinco meses lo han ido cumpliendo, y todo lo que han dicho es muy positivo para los trabajadores porque se mejoran nuestras condiciones laborales y a la vez se exige el cumplimiento de nuestras funciones y se mejora la organización entre departamentos, porque se busca la unidad de los trabajadores para mejorar el servicio a la ciudadanía".