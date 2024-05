El Pleno de la Vila aprueba crear una segunda plaza de intendente en una sesión marcada por reproches a la gestión del primer gobierno de Zaragoza el primer trimestre del año

La inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de una nueva plaza de intendente de la Policía Local de la Vila ha sido casi el único punto aprobado por unanimidad y sin polémica. El enfrentamiento ha sido duro entre populares y socialistas, aunque éstos últimos no han sido los únicos que han criticado la gestión. Todos, salvo Gent Per La Vila, han criticado el pago de más de 60.000 euros con reparos en servicios de La Nadala. Unos 40.000, por ejemplo para la cabalgata, y casi 20.000 para la falsa pista de hielo que, además, tenía un coste de 5 euros de uso por cada media hora a los vecinos.

Además, el informe trimestral del interventor estima que no se cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto este año, como anunció el PSOE. Su portavoz, Andreu Verdú, ha sacado pecho al haberse anticipado al informe, y el gobierno local ha cedido la palabra al Interventor, que ha aclarado que la previsión puede cumplirse o no, pero de hacerlo, no incumpliría normativa, y solo obligaría al Ayuntamiento a tramitar un plan económico financiero.

Por otra parte ha salido adelante, con el voto en contra del PSOE, la eliminación del gabinete psicopedagógico municipal

El gobierno local defiende que la plaza de psicólogo no es necesaria porque ya hay técnicos en bienestar social y reclamará a la Conselleria que se haga cargo del servicio en el colegio público Doctor Álvaro Esquerdo y la escuela de adultos Bernat de Sarrià, donde actuaba el municipal, ahora desmantelado tras la jubilación de la técnico que ocupaba la plaza. El gabinete entró en funcionamiento en 1983

Y con los votos a favor de todos ha prosperado la moción de Vox para volver a celebrar la gala del deporte, pero el apoyo de Vox y Gent per la Vila a los populares ha impedido que Compromís sacara adelante dos mociones: Dedicar este año al escritor valenciano Estellés y continuar con el Plan Solar de Villajoyosa.

Ha llamado la atención en este punto que el edil de Urbanismo manifestara que ya se están poniendo placas en edificios públicos, actuación que es lo que importa frente a los planes estratégicos que puedan aprobarse o tener Villajoyosa porque, ha afirmado, en el 90% no se cumplen. Las placas se instalarán en varios colegios tras incluir la inversión en la tercera modificación presupuestaria