Temperaturas con diferencias de hasta 12 grados entre máximas y mínimas

Cielos despejados o casi despejados en toda la comarca a lo largo del día, aunque con brumas matinales.

Las temperaturas máximas hoy no pasarán de los 20º, que se alcanzarán en Callosa, La Vila, Alfaz, Altea o Finestrat. A 19º llegarán La Nucía, Polop, Benidorm y la Vall de Guadalest, mientras que la mínima entre las temperaturas más altas será la de Confrides que no superará los 17º.

Por la noche las temperaturas caerán hasta con 12º de diferencia, como sucederá en Confrides, que alcanza la mínima de 5º. Bajarán a los 8º en Guadalest, a los 10º en Callosa, La Nucía o Polop y serán algo más suaves esas mínimas, en la costa, donde no bajarán de 12 o 13º.

Vientos moderados a flojos que, en cualquier caso, no superarán los 15km/h