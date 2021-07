El mercado nacional no cancela pero frena las nuevas reservas a Benidorm

Los datos negativos de la pandemia frenan el mercado nacional. Visit Benidorm confirma que el turista nacional no ha cancelado reservas, porque la mayoría de paquetes tienen la opción de cancelación gratuita, pero no decide qué hacer ni a dónde ir hasta última hora.

La incertidumbre provoca que los destinos no puedan confiar en las reservas que tienen puesto que la cancelación gratuita hace que muchas de ellas no se lleguen a consolidar. En Benidorm el nivel de reservas del turista nacional es el mismo, pero el crecimiento experimentado en semanas anteriores se ha frenado en seco según ha asegurado a Onda Cero Marina Baixa la gerente de Visit Benidorm. "Ahora mismo tenemos ocupaciones de entre el 50 % o el 60% y algo más el fin de semana pero son datos muy inmediatos y no podemos tener previsiones de cara a próximas semanas porque muchas de las reservas que tenemos se pueden cancelar a última hora", ha señalado.

Además el mercado británico "tampoco se está moviendo" después del cambio de verde a ámbar de destinos como Portugal o Baleares que implican que el turista tenga que hacerse varias PCR que encarecen el viaje.

Benidorm mantiene abiertos ahora mismo 89 hoteles de una planta de 141.