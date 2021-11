Las lluvias dejan entre 11 y 25 litros en la comarca y no causan desperfectos reseñables

La parte alta de la huerta de la Vila Joiosa ha recogido entre 15 o 17 litros por metro cuadrado, mientras que en el Paradís ha podido llegarse a los 20, recogiéndose hasta 25 en otros lugares del municipio. En Benidorm el reparto era también desigual: 15 litros en la zona del Murtal, sólo 11 en la EDAR, los mismos que en La Nucía

Junto con las lluvias caídas hace ya una semana y que no pasaron de los 13 litros por metro cuadrado, configuran un anuncio del invierno que, para el edil de aguas y gerente de la Cofradía de Regantes de la Vila Joiosa, Pedro Alemany, es un escenario positivo para la huerta porque "limpian los árboles y la tierra, dejan humedad en los campos y no han causado daños"

De momento el episodio de lluvias no ha causado ningún daño sustancial ni ha provocado problemas en ninguno de los municipios de la comarca. El concejal de Espacio Urbano de Benidorm, José Ramón González de Zárate, ha destacado que “han sido cantidades importantes en muy corto espacio de tiempo”, por ejemplo, en El Rincón de Loix han caído 21 litros por metro cuadrado en 30 minutos pero, a pesar de ello “la ciudad ha funcionado muy bien. Estamos preparados para cualquier lluvia que pueda venir”.

El concejal ha valorado así, muy positivamente, las inversiones realizadas por el Ayuntamiento en los últimos años en esta materia, al indicar que “nos hemos gastado mucho dinero y los resultados se están viendo ahora. Antes teníamos muchos problemas en determinados puntos y ahora apenas hay incidencias”.

Sin embargo, González de Zárate no ha desaprovechado la ocasión para recordar a la Generalitat que no ha cumplido "con lo que firmó en el convenio para comenzar las obras en 2018”, unos trabajos de depuración que deberían haberse realizado desde la calle Castellón hasta la avenida del Mediterráneo “porque ese aliviadero se satura y se ve en Ametlla de Mar y en la playa” y que no se han hecho hasta la fecha.

Zárate ha explicado también que los únicos incidentes destacables que ha habido han sido “mínimos", concretamente "en la calle Zamora y en La Cala" aunque a mediodía ya casi se había terminado de limpiar y despejar las calles.