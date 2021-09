Hosbec y Turisme alargan dos meses más el funcionamiento de los hoteles refugio

El programa de hoteles refugio para turistas contagiados por Covid-19 o que deben guardar cuarentena como contacto estrecho amplía su funcionamiento dos meses más de lo previsto y estará operativo hasta el 15 de noviembre.

El programa Hospitality Tourism es un servicio creado por Turisme Comunitat Valenciana y Hosbec con la colaboración de Salud Pública, Sanidad Exterior y empresarios del sector de alojamiento que ha estado funcionando desde el pasado 15 de julio. Ha prestado atención ejecutiva las 24 horas del día para resolver consultas y dudas y orientar en la realización de trámites así como colaborar con los consulados “atendiendo a turistas en riesgo de desamparo para que pudieran realizar su aislamiento en condiciones sanitarias y de servicio adecuadas” tal y como ha señalado la patronal hotelera Hosbec en un comunicado.

Desde el colectivo hotelero destacan el “buen funcionamiento” del Hospitality Tourism que ha coincidido con el punto mas álgido de la quinta ola de contagios y la temporada turística alta, a pesar de lo cual “las incidencias recogidas han sido muy bajas”. En este tiempo apenas se ha tenido que desviar a media docena de turistas contagiados a los hoteles refugio. El resto de turistas contagiados han sido atendidos en los establecimientos donde estaban alojados. Además se ha atendido a un centenar de consultas en el servicio 24 horas. Unos datos que desde Hosbec consideran un indicativo de que “los sistemas de seguridad turística funcionan”.

El Hospitality Tourisim está enfocado mayoritariamente a turistas extranjeros contagiados que no pueden volver a su país de origen por no tener una prueba diagnóstica negativa. La recomendación es que todas las empresas de alojamiento reserven unas habitaciones en sus áreas menos transitadas para utilizarlas como refugio ante posibles contagios, en caso de que no sea posible se deriva al turista a los hoteles refugio. En el caso de los turistas españoles o desplazados en su vehículo particular se primará el regreso a su domicilio para pasar las cuarentenas con mayor comodidad.