Gent per la Vila se inclina ahora por concurrir a las municipales en solitario

Giro aparente en las intenciones del portavoz de Gent per la Vila, Pedro Alemany, tras el anuncio que realizaba en el desayuno informativo con los medios en Año Nuevo. Si allí aseguraba que estaba "manteniendo conversaciones con el PP" y planteaba "la gran dificultad de presentarse a las municipales de mayo en solitario", ahora, en declaraciones a Onda Cero Marina Baixa, desde FITUR parece haber cambiado de opinión.

En una entrevista realizada por nuestra compañera Marta Llinares, el líder de la formación vilera independiente ha manifestado que aunque no tiene por qué ocultar que "ha habido conversaciones con otros partidos", él se siente "animado y valorado", algo muy importante para él porque "lo que he intentado siempre es que la gente me valore por lo que soy y lo que hago y no por el partido en el que vaya". Alemany asegura que "nos hemos reunido esta pasada semana los militantes de Gent per la Vila y estamos pensando que lo mejor es presentarnos otra vez en solitario".

Alemany asegura que lo que le está motivando es que "son tres veces ya que nos hemos presentado en solitario y la gente no me ha fallado", por lo que tiene "ilusión" para "probar una cuarta vez".