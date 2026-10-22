El Foro REM sitúa a l’Alfàs del Pi como destino de inversión en salud, bienestar y calidad de vida

L’Alfàs del Pi ha acogido el Foro REM ‘L’Alfàs del Pi, destino saludable e internacional’, una jornada empresarial que ha reunido a un centenar de empresas en el senior living The Comm. El encuentro, organizado por el club Relaciones Empresariales del Mediterráneo (REM) en colaboración con el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, ha servido para presentar las oportunidades de inversión que ofrece el municipio en ámbitos como la salud, el bienestar, la atención a las personas mayores y el turismo internacional.

El alcalde, Vicente Arques, ha sido el encargado de abrir la jornada, en la que se ha puesto en valor el potencial de l’Alfàs del Pi como destino para el desarrollo de proyectos empresariales vinculados al turismo residencial, los servicios especializados y la internacionalización.

Arques ha destacado la importancia de generar espacios de encuentro entre el tejido empresarial y las administraciones públicas para favorecer nuevas iniciativas económicas. L’Alfàs del Pi reúne unas condiciones muy favorables para impulsar proyectos relacionados con la salud, el bienestar y la calidad de vida. De ahí que, desde el Ayuntamiento se siga trabajando para que esas fortalezas se traduzcan en oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico para el municipio

“Ser anfitriones de este Foro REM nos permite poner en valor el modelo de éxito de nuestra ciudad, que se dirige al turismo residencial y que el concepto de internacionalización lo tiene totalmente consolidado. Vamos a intentar que el sector privado siga invirtiendo en nuestro municipio y esa colaboración público-privada es la que nos fortalece para seguir impulsando el modelo de ciudad que queremos”, ha señalado el alcalde.

El primer edil también ha subrayado el valor de la colaboración entre empresas e instituciones para identificar nuevas posibilidades de crecimiento y consolidar la actividad económica local. En este sentido, ha destacado que encuentros como el Foro REM permiten dar a conocer los recursos y las oportunidades del municipio, además de facilitar el contacto entre profesionales de distintos sectores.

La programación ha incluido la ponencia ‘El turismo que viene: de atraer visitantes a generar oportunidades’, impartida por Iñaki Collado, presidente de la Asociación de Agencias de Incentivo y consejero delegado y cofundador de Eventos Imagine. Durante su intervención, ha abordado el potencial del turismo de reuniones, congresos e incentivos, conocido como sector MICE, como herramienta para impulsar la actividad económica, la innovación y la apertura de nuevos mercados.

La jornada ha contado también con una mesa redonda en la que ha participado el concejal de Comercio y Consumo de l’Alfàs del Pi, Patrick de Meirsman, junto a representantes del sector empresarial, entre ellos Manuel Hernández Conesa, consejero delegado de La Boca Te Lía, y Gabriela del Valle Schneir, presidenta de AMPSI, la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario. El debate ha permitido compartir experiencias sobre crecimiento empresarial, expansión de negocios y colaboración entre distintos sectores.

El encuentro ha combinado la presentación institucional y empresarial del municipio con espacios de conversación y networking destinados a facilitar contactos profesionales y explorar posibles alianzas. Estas actividades han permitido a las empresas participantes intercambiar experiencias, identificar intereses comunes y establecer nuevas vías de colaboración. “La gente viene a relacionarse, a generar sinergias”, ha subrayado Sandra Torrighelli, CEO de REM. “Lo que intentamos es que puedan hablar entre ellos y salgan de aquí con 5 ó 6 contactos para que su empresa pueda crecer más rápidamente”, ha añadido.

El club Relaciones Empresariales del Mediterráneo reúne a más de 600 empresas de toda España, el 80 % de ellas de la Comunitat Valenciana. A través de sus foros, la entidad promueve las relaciones profesionales y la creación de alianzas entre compañías, inversores e instituciones para favorecer nuevas oportunidades de negocio.

La celebración del Foro REM en l’Alfàs del Pi ha contribuido a proyectar la imagen del municipio como un destino abierto a la inversión y a la colaboración empresarial, con especial atención a los sectores vinculados a la salud, el bienestar, los servicios para las personas mayores y el turismo internacional.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento continúa trabajando para reforzar la conexión entre el tejido empresarial y las instituciones, favorecer la llegada de nuevos proyectos y aprovechar las características del municipio para impulsar un desarrollo económico ligado a la calidad de vida y a la creación de oportunidades.