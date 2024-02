Finestrat aprueba un presupuesto "social y prudente" de 22 millones de euros para 2024

El Pleno de Finestrat ha aprobado inicialmente sus presupuestos para 2024 con el voto en contra del PSOE. Un presupuesto muy ajustado de 22 millones en el capítulo de ingresos y 21’93 en el de gastos.

El partido socialista asegura que no ha tenido tiempo de examinar el documento y ha votado negativamente para disponer de los 30 días preceptivos para poder revisarlo detenidamente y presentar alegaciones como partido. Algo que hará, según ha confirmado a Onda Cero su portavoz, Juan Guillermo Algado.

Por su parte El edil de Hacienda, Guillermo Lloret, ha afirmado que son unos presupuestos "realistas y prudentes", que han tenido en cuenta la media de los últimos tres ejercicios. Resalta la apuesta por las ayudas sociales aunque reconocía que tal vez "no podrían llegar a todo lo que quisiera el consistorio" y destaca las partidas destinadas a la Casa Cuartel de la Guardia Civil, una partida de 30.000 euros que ha calificado de "simbólica" hasta que el Ministerio del Interior garantice que la obra se realizará en un plazo de cuatro años. También ha informado de que se consignan 200.000 euros para la Iglesia parroquial, aunque reconocía que "no sabemos si va a ser suficiente porque estamos a la espera de que el obispado nos responda a algunas cuestiones"

El PSOE, por su parte, además de justificar su negativa como se ha dicho, ha resaltado que la partida de 30.000 euros va a ser insuficiente y ha tendido la mano al gobierno local para presionar, juntos, en Madrid.

El alcalde, Juanfran Pérez ha invitado, sin éxito, al PSOE a reconsiderar su voto porque supone retrasar más la aplicación de los presupuestos que ya llevan dos meses de retraso.

IBI

La recaudación por la tasa del IBI también ha ocupado el debate sobre presupuestos en Finestrat. Una recaudación de 6’2 millones que parece insuficiente, dado el crecimiento del parque de viviendas del municipio, tanto al portavoz de la oposición como también al edil de Hacienda. Lloret, sin embargo, explicaba que las nuevas viviendas no las incorpora el catastro de manera inmediata, por lo que su efecto sobre la recaudación no empezarán a notarse al menos hasta el próximo ejercicio. El acalde del municipio, Juanfran Pérez, intervenía entonces para avalar la explicación del edil pero corregir a ambos en lo que se refiere al término "insuficiente". Para el alcalde, los impuestos "son los que son porque no queremos cargar más fiscalmente al ciudadano". Ha dicho.