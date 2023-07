El Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana reprocha a Benidorm no controlar la contaminación acústica

Varapalo del Síndic de Greuges al Gobierno popular de Benidorm. Lo ha desvelado la portavoz del Grupo Socialista, Cristina Escoda, que exige que no se permitan “abusos” que impiden la convivencia y molestan a los que quieren descansar

La resolución del Síndic se produce tras la denuncia de una comunidad de propietarios de la calle Lepanto, en la zona de pubs ingleses, por el excesivo ruido de una de sus discotecas más conocidas.

Los propietarios de este edificio se quejaban del incumplimiento constante del horario y las actividades permitidas al establecimiento, así como de la actitud del Gobierno local, ignorando reiteradamente sus peticiones.

La sorpresa del Síndic, según desvelan los socialistas, ha sido que en las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Benidorm en el proceso, se remitían a una medición realizada en 2019, es decir, hace más de 4 años, una falta de argumentos que ha desencadenado el reproche de este organismo, según ha desvelado el grupo socialista

La portavoz de la oposición, Cristina Escoda, preguntó en las comisiones informativas del pasado lunes por este asunto, pero el gobierno local optó por el silencio, algo que atribuye a su inacción ante este tipo de denuncias. "La actitud del Gobierno local está poniendo en riesgo la convivencia entre residentes y turistas, al permitir abusos de este tipo. Espero que ahora se tomen las medidas solicitadas por los vecinos de la zona y se haga un seguimiento”, ha declarado.

Por último, ha añadido que este no es un caso aislado. “Creemos que se puede actuar con mayor diligencia y cumplir la normativa. Estas quejas no son un caso aislado, y el Gobierno no debe mirar para otro lado, sino situarse al lado de los vecinos, trabajadores y residentes”, ha finalizado.