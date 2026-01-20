Comienza el acondicionamiento del Palau para preparar el montaje del recinto del Benidorm Fest

Las pistas del pabellón se protegen con suelos técnicos de última tecnología y ya se ha procedido al desmontaje de las gradas. Escuchamos a Jesús Carrobles concejal de Eventos de Benidorm

Además del desmontaje y retirada de las gradas, también se ha procedido a trasladar las canastas, vallas y otros elementos para dejar la superficie de la instalación expedita y lista para la recepción de los elementos necesarios para el montaje posterior del escenario, gradas, camerinos, extras, etc. todo ello con un equio de casi 40 personas y una vez completada la fase de acondicionamiento, está previsto que lleguen a la ciudad los vehículos y personal de RTVE que se encargarán del montaje del escenario y del resto de infraestructuras del recinto del Benidorm Fest.

La próxima edición del Benidorm Fest dará comienzo el próximo 10 de febrero con la primera semifinal.