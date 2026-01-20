Comienza el acondicionamiento del Palau para preparar el montaje del recinto del Benidorm Fest

Benidorm Fest

La próxima edición del Benidorm Fest dará comienzo el próximo 10 de febrero con la primera semifinal

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Las pistas del pabellón se protegen con suelos técnicos de última tecnología y ya se ha procedido al desmontaje de las gradas. Escuchamos a Jesús Carrobles concejal de Eventos de Benidorm

Además del desmontaje y retirada de las gradas, también se ha procedido a trasladar las canastas, vallas y otros elementos para dejar la superficie de la instalación expedita y lista para la recepción de los elementos necesarios para el montaje posterior del escenario, gradas, camerinos, extras, etc. todo ello con un equio de casi 40 personas y una vez completada la fase de acondicionamiento, está previsto que lleguen a la ciudad los vehículos y personal de RTVE que se encargarán del montaje del escenario y del resto de infraestructuras del recinto del Benidorm Fest.

La próxima edición del Benidorm Fest dará comienzo el próximo 10 de febrero con la primera semifinal.

