La avenida de l’Aigüera de Benidorm permanece cortada al tráfico desde hoy por obras de asfaltado

El tramo entre la Plaza de SSMM Reyes de España y la calle Orxeta permanecerá cerrado durante toda la semana, mientras que el tramo entre Orxeta y Virgen del Rocío se cerrará al paso de vehículos a partir del miércoles. Durante los trabajos, los accesos a los parkings de la avenida podrían verse afectados puntualmente.

El concejal del área, Francis Muñoz, ha pedido “disculpas” por “las molestias que pueda comportar esta obra de asfaltado en una arteria tan importante para la movilidad de la zona centro y con la que se pretende renovar el firme de toda la avenida, que en algunos puntos está bastante deteriorado, mejorando así el confort en la conducción y, lo que es más importante, la seguridad”.

Muñoz ha detallado que “además de esa mejora del pavimento, con esta actuación también vamos a resolver un problema recurrente que tenemos en la parte alta de la avenida con el paso de los autobuses urbanos debido a la estrechez de la calzada y al mal aparcamiento de vehículos a ambos lados”.

Como solución, en el tramo que va desde la calle San Marcos hasta Orxeta se va a eliminar la banda de aparcamiento del margen derecho para ensanchar la calzada, y se incorporará un carril bici en sentido ascendente desde el inicio de la avenida l’Aigüera