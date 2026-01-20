Municipios de la Marina Baixa ultiman su desembarco en FITUR para seguir consolidando la comarca como destino líder

Durante estos días se desarrollarán actividades y acciones de los distintos municipios. Benidorm, que además participará en mesas redondas y en una serie de presentaciones de los diversos productos y festivales de la ciudad como por ejemplo el Skyline Festival Benidorm dará las claves de la décima edición que se celebrará este próximo mes de abril y Beatriz Hernández, director del Festival Skyline Benidorm estará presente en la mesa redonda que en Fitur se organiza sobre el Turismo Cinematográfic en la Comunidad Valenciana.

Finestrat además de su presencia en Ifema también estará mañana por la tarde la alcaldesa Nati Algado y la concejala de Turismo, Donna R. Plummer, en la Plaza de Callao para asistir a la inauguración de Street Marketing Costa Blanca 360 y la proyección del vídeo de Finestrat "Lo tienes todo", así como el jueves 22, a por la mañana estarán en la presentación de la etapa 9 de la Vuelta Ciclista a España, con paso por Finestrat y a las 16:30 horas, entrega distintivo Destino Turístico Inteligente (DTI), en Auditorio Fitur Know How 8 Sport-Pabellón.

Alfaz del Pi, presentará como cada año el Cartel del Festival de Cine, y La Nucía mañana miércoles en la Plaza Central de la Comunitat Valenciana presentará los “EVENTOS DEPORTIVOS 2026” que acogerá el municipio con la participación de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, Marián Cano, consellera de Turisme y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Por su parte Villajoyosa presentará el jueves a las seis de la tarde en la Plaza de Callao en Madrid el Campeonato del Mundo de Kayak de Mar 2026 que se celebrará en el municipio del 9 al 11 de octubre, en esta presentación estarán el alcalde Marcos Zaragoza, el concejal de Deportes, Peyo Lloret, la concejal de Turismo, Rosa Llorca, y el presidente del Club Náutico de Villajoyosa, Jaime Llinares.

Costa Blanca cuyo estand se integra dentro del espacio de la Costa Blanca en el pabellón 7 de IFEMA contará con una serie de acciones en la que además de reuniones profesionales tanto de los coexpositores como del Patronato de Turismo también habrá un punto de información turística en el que durante todas las jornadas del certamen se atenderán las demandas de información de los visitantes.

Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Y durante el fin de semana, en las jornadas dirigidas al público final, el mostrador de Costa Blanca se ampliará con otros adicionales perimetrales en los que los informadores turísticos de los municipios de la provincia entre ellos Altea y Finestrat en nuestra comarca- difundirán su oferta.

En total la Comunidad Valencina ubicada en el Pabellón 7 de IFEMA ocupa in espacio de 3.285 metros cuadrados, 500 más que en la anterior edición y distribuido en dos alturas, y acoge a todas las marcas turísticas de la Comunitat y a más de 350 empresas coexpositoras.