Villajoyosa inicia hoy las obras de la calle Cervantes

El proyecto de la calle Cervantes tiene un plazo de ejecución de cinco meses, la actuación se llevará a cabo en el margen sur de dicha calle, en el tramo comprendido entre la rotonda del Paradís y la futura rotonda de la avenida de Altea. En concreto, se realizará un corte parcial de esta vía y desvíos de tráfico para los vehículos que circulen en dirección al centro urbano. Los vehículos se desviarán por la avenida Marina Baixa hasta la calle Jaume I El Conqueridor. También, de forma puntual, se podrá circular por el vial de servicio hasta la calle Dr. Fleming para acceder a la avenida Marina Baixa o a Jaume I El Conqueridor. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 640.000 euros.

Además a esta actuación se suma la mejora de accesibilidad y seguridad vial en el acceso a la Cala con nuevas aceras y carril bici. El proyecto de conexión peatonal y ciclista ha contado con una inversión de más de 250.000 euros. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “la zona donde se ha actuado estaba sin urbanizar, lo que suponía, entre otras cuestiones, que los usuarios no tuvieran aceras por donde poder caminar”. Ahora, “se ha mejorado la conexión peatonal en dos tramos clave de este acceso a la Cala, uno de los barrios de Villajoyosa donde más vecinos y residentes viven”.