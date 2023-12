Calpe supera la barrera de los 20.000 habitantes, lo que no conseguía desde 2016

El Instituto Nacional de Estadística ha notificado al Ayuntamiento de Calp que la revisión del padrón municipal, realizada con referencia a la fecha del 1 de enero de 2023, es de 25.854 habitantes. Esto supone un incremento de población censada en el municipio de 1.758 nuevos habitantes y desde el ayuntamiento advierten que esto ha implicado un gran esfuerzo realizado por el ayuntamiento, que tendrá que mantenerse para que no descienda la cifra.

Entre los esfuerzos realizados por el ayuntamiento, el consistorio destaca los realizados con los residentes extranjeros pues calculaba que centenares de residentes extranjeros no constan para el INE al no haber renovado su inscripción en el padrón municipal, ya que por ley, los residentes o no comunitarios pero con permiso de residencia de larga duración deben renovar su inscripción en el padrón cada cinco años y el resto de extranjeros cada dos.

Recientemente la concejala de Padrón, Paqui Solivelles, se ha reunido con diversos colectivos extranjeros para hacerles llegar la necesidad de empadronarse y explicar el procedimiento para hacerlo y también se han llevado a cabo varias campañas y se han movilizado las redes sociales para incentivar el empadronamiento.

Todas estas gestiones han tenido como resultado el aumento y la recuperación de habitantes tras bajar la barrera de los 20.000 habitantes en 2016.