Benidorm no renuncia al soterramiento del TRAM en un futuro

No podrá hacerse en breve, pero el ayuntamiento de Benidorm no renuncia a que, en el futuro, el paso soterrado de la avenida de Beniardá, que mañana se abrirá al tráfico rodado, se destine al ferrocarril, mientras que la circulación de vehículos se haga en superficie. Así lo ha manifestado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en un primer recorrido y visita que realizaba hoy a las obras acompañado de miembros de su corporación y por medios de prensa.

Mañana se abre al tráfico rodado el tramo soterrado de la nueva Avenida Beniardá tras soterrar el vial por debajo de los raíles del TRAM, de forma que no se produzcan los tapones de tráfico que provocaban las bajadas de barrera en el cruce de las vías con la avenida. Unos parones que a veces "duraban hasta 6 o 7 minutos", ha recordado Pérez y que colapsaban esa salida. Ahora ya no se producirán porque la carretera ha quedado por debajo del nivel de las vías. Pero el primer edil benidormense, Toni Pérez, ha asegurado que "la primera idea era soterrar las vías del TRAM y que los coches pasaran por arriba" y que, aunque no ha podido ser y así va a quedar de manera permanente, no descarta , ha dicho Pérez, que "en el futuro esto pueda revertirse y podamos soterrar las vías.

Mañana los benidormenses están invitados también a pasear por ella, acompañados del alcalde si quieren hacerlo, en una cita fijada a las 11:15 horas y hasta el mediodía, porque a las 12 se abre al tráfico rodado.

La obra se abre al tráfico antes de concluir su plazo de ejecución previsto. Primero se redujo de 18 a 12 meses y luego, a sólo 9 meses. Las obras de superficie continuarán, no obstante, para concluir todo el proyecto, pero ya podrá ser transitada por los vehículos.