ARAGONÉS & LLORET ABOGADAS

Ángela Aragonés responde a las consultas jurídicas de los oyentes

Semanalmente las letradas de Aragonés & Lloret Abogadas resuelven las dudas jurídicas de nuestros oyentes . En nuestra sección de hoy estas son algunas de las preguntas planteadas y resueltas: Si mi casa tiene humedades , ¿a quién corresponde hacerse cargo de las mismas? Comparto una propiedad con mi hermano, pero la usa él sólo, y quisiera venderle mi parte , pero él no quiere comprármela. ¿Qué puedo hacer? Quiero alquilar una casa de mi propiedad pero no sé para cuánto tiempo tengo que hacerlo. Tengo una finca rústica, que no tiene acceso a la vía pública ya que linda con otras fincas. ¿Cómo puedo constituir una servidumbre de paso? Si quieres enviarnos tu consulta puedes hacerlo a villajoyosa@ondacero.es o a contacto@allabogadas.es