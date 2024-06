Queman con ácido a un ciudadano ucraniano, en Benidorm, en plena calle

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm investigan la agresión sufrida por un hombre al que le arrojaron ácido a la cara en plena calle.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de mayo, según la agencia EFE, en la calle Dos Calas de la capital turística. La víctima es un varón, de nacionalidad ucraniana al que otro hombre le arrojó la sustancia a la cara y después, se dio a la fuga. La Policía Nacional no ha facilitado a Onda Cero ningún otro dato y no ha aclarado si hay o no detenciones por este suceso o si se inclina por alguna línea de investigación que se perfile más segura o todas las posibilidades están aún abiertas.

La víctima sufrió quemaduras de tercer grado y tuvo que ser atendido en el hospital comarcal de Villajoyosa.