Victoria holgada del TM Benidorm frente al Cangas (32-23) en su regreso al Palau

El TM Benidorm comenzaba el partido con el marcador en contra durante los primeros 20 minutos del partido pero eso no significa que el Frigoríficos Morrazo fuera superior, porque los chicos de Carballeira no dejaban que los de Cangas se alejaran en el luminoso y les seguían siempre de cerca e incluso se igualaba el marcador en diversas ocasiones. En el minuto 23, David Roca empataba a 10 goles con el que marcaba desde los 9 metros y poco antes del minuto 25 repetía Roca desde los 6 metros para colocar el 11-10. El TM Benidorm ya no abandonaría la ventaja y acabaría el primer tiempo con un 14-10. el buen juego del Benidorm continuaría en el segundo tiempo, donde el equipo local marcó el ritmo del partido y dominó en todo momento el juego, incrementando su ventaja paulatinamente sin que el Frigoríficos Morrazo lograr acercarse nunca de manera peligrosa. De hecho, en los últimos cinco minutos de partido la ventaja nunca bajó de los 8 goles.

Buen partido del Benidorm, que suma dos puntos más y se coloca con 18, en 8ª posición, con los mismos puntos que el ABANCA (7º) y el Helvetia (6º)