"El resultado fue un tanto decepcionante aunque no nos jugábamos nada"

En Tercera, el Villajoyosa no pudo celebrar la fiesta que pretendía, en homenaje al Rugby, para su última jornada al 100% porque el Paterna metió el acelerador y resultó casi imparable, venciendo por 1-5. Ese resultado tumbaba la racha de los vileros de no perder casi ningún partido desde la entrada del nuevo entrenador. Sin embargo hay que poner las cosas en su contexto. En el partido ya no se jugaba nada la Vila y, además, el entrenador quiso también dar minutos a 6 suplentes habituales y a algunos jugadores de la cantera que debutaron con el primer equipo