Padre e hijo se estrenan juntos en un partido con el Baloncesto Benidorm

El Servigroup Benidorm de Baloncesto vencía al Bauhaus Godella por un apretado n94-93 el pasado sábado, pero en la cancha había otra noticia: jugaban juntos durante varios minutos del segundo cuarto, un padre y un hijo, con la misma camiseta. Si en el baloncesto es frecuente ver a dos hermanos, como los Gasol, el tándem padre-hijo es extremadamente extraño si es que se ha dado alguna vez.

Pedro Rubbera tiene 40 años y su hijo, ‘Benja’, como él le llama, tiene sólo 19. Ambos juegan en el Servigroup Benidorm pero, como Pedro nos ha dicho, “mi hijo es la primera vez que jugaba con el equipo senior”.

El padre cuenta que casi no se dio cuenta de que su hijo entraba en la cancha. “Cuando le ví me quedé muy emocionado y por unos momentos me desconcerté”. Además, Pedro destaca que su hijo “salió en un momento en el que no es habitual para un juvenil, cuando el partido está muy igualado y apenas anotábamos de punto en punto”; lo más habitual, dice es que los juveniles salgan “cuando el partido está en sus últimos minutos y se gana de varios puntos”.

Durante el tiempo de juego “yo jugué de 3 y mi hijo de 2”, así que cubrieron ambas alas del equipo.

Pedro Rubbera no sabe si volverá a encontrarse con Benja en la cancha, codo con codo, en el partido siguiente, que será muy complicado, frente a un gran equipo “de mucho nivel” como el del Llíria (será el día 1 de mayo), pero seguro que habrá más ocasiones para verles juntos.