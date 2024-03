La Nucía sufre una derrota sin paliativos en el Camilo Cano (0-6)

Derrota contundente, firme y sin justificación si no se piensa en que el equipo rojillo ha tirado la toalla hace mucho tiempo y ya no se esfuerza en disimularlo.

Un marcador de 0-6 en campo propio contra un equipo de mitad de tabla es una muestra del nivel de juego que La Nucía está demostrando. Una efectividad nula en el ataque, que en esta ocasión se ha sumado a una desidia en la defensa que ha provocado que el Valencia Mestalla lograra un gol casi cada vez que alcanzaba el área rival con cierto peligro.

Es verdad que La Nucía (tampoco el Mestalla) no se jugaba nada, pero no estaría de más dar alguna alegría a la afición para que ésta no acabara teniendo la misma desgana en acudir al campo o revalidar su abono o su carné de socio.

Los seis goles se repartieron equitativamente, tres en cada mitad, el primero de penalti. La segunda parte se iniciaba con el relevo de tres titulares en los locales pero la imagen en el terreno de juego no cambiaba y el dominio del Mestalla volvía a ser incontestable.

Al final 0-6. No cabe mucho más que decir.