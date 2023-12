La Nucía logra un empate con el Saguntino que no le sirve para remontar

En un partido en el que La Nucía comenzó jugando bien a pesar de recibir el primer gol en contra y en el que ese revés no supuso ninguna merma de moral, los rojillos no sólo supieron reponerse y empatar sino también marcar un segundo gol. Sin embargo, la defensa falló y el visitante acabó firmando el empate a 2. El míster de La Nucía, Pepe de la Sagra, no está contento del todo. Ve cómo La Nucía ha mejorado en ataque y consigue más goles pero lamenta que esa mejora se eclipse al igualarse con los goles recibidos.

En el AUDIO, declaraciones de Pepe de la Sagra en la rueda de prensa posterior al partido.