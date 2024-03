El CF La Nucía juega mejor en la segunda parte, pero cae ante el Europa (4-2)

Nueva derrota del CF La Nucía en un partido, que, desde el principio, pintaba complicado para La Nucía porque jugaba a domicilio y contra el segundo equipo de la tabla, el C.E. Europa

A pesar de todo, La Nucía no jugó un mal encuentro e incluso mostró garras muy afiladas en la segunda parte y logró marcar dos goles que firmaron Delgado en el minuto 52 y Martínez en el 73. Entre uno y otro, llegaba, sin embargo, el cuarto del rival que cortó cualquier vuelo que los rojillos pensaran levantar tras el primero de los suyos.

No obstante, es de agradecer que en ningún momento se entregaran los pupilos de Mario Cartagena y pelearan cada balón con ganas de horadar la red del rival.

Un pundonor y un buen juego que no logró desbaratar del todo en ningún momento el ritmo y el dominio de los locales, sin embargo y que no le vale, a pesar de la buena imagen demostrada, al equipo nuciero para salir del agujero ni tampoco, siquiera, para no quedarse demasiado atrás. A la Nucía sólo le valen las victorias y cada vez queda menos recorrido para, al menos, terminar la temporada con la idea de que pudieron tener alguna oportunidad.