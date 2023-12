La Nucía cae 0-2 frente al Peña Deportiva

La Nucía no encuentra el gol y eso es, tal vez, lo más preocupante de la dinámica que muestra el club rojillo esta temporada. No sirvió el cambio de entrenador como revulsivo, como a veces sucede, aunque tendremos que esperar a que Sergio Egea pueda trabajar un tiempo con sus pupilos e implantar sus ideas y tácticas para poder juzgar si ha sido un acierto acudir a este veterano entrenador para devolver la ilusión a la afición nuciera. El Peña deportiva vino con hambre de resarcirse de su derrota por 1-5 frente al Hércules y era consciente de que La Nucía no era el equipo albiazul, por lo que buscó la portería y la encontró con éxito en dos ocasiones al inicio de la segunda parte. Con el partido aparentemente resuelto y con la falta de efectividad de La Nucía para crear situaciones de riesgo y aprovecharlas cuando se creaban, los ibicencos pudieron cerrar su defensa y dedicarse a vivir de rentas. La Nucía sigue en crisis, auqnue ahora tiene el parón navideño para rediseñarse y volver diferente en enero.