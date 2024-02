La Nucía acogerá una nueva edición de la 'International Tournament Women U19'

La Nucía será sede de “La Nucía International Tournament Women U19” que reunirá a ocho selecciones femeninas Sub-19

Concretamente, visitarán La Nucía los combinados de Noruega, Italia, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Países Bajos y Alemania, en un torneo que se celebrará del 24 al 27 de febrero en los nuevos campos de “La Nucía Football Center” y el Estadi Olímpic.

Los partidos se celebrarán a puertas abiertas y no hará falta adquirir entrada ni recoger invitaciones.

Horario de los partidos

El torneo está organizado por la Federación Noruega de Fútbol el Marbella Football Center, Escape Travel y el Ayuntamiento de La Nucía y arrancará el sábado 24 de febrero con el partido de Noruega vs Italia a las 12 horas, al que seguirá, el Inglaterra vs Francia a las 16 horas, ambos en los campos de La Nucía Football Center.

A las 19:00 horas, pero en el Estadi Olímpic Camilo Cano se podrá ver el partido entre Países Bajos y Alemania.

La segunda jornada tendrá lugar el 27 de febrero con los encuentros: Dinamarca vs Países Bajos a las 12 horas en La Nucía Football Center; en el mismo lugar, pero a las 16:00 horas el partido Alemania vs Italia y, finalmente, el Francia vs Suecia a las 19 horas en el Estadi Olímpic Camilo Cano.