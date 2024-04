Nacho Madaleno: "Estoy seguro que el nuevo entrenador dará un buen impulso al equipo"

Nacho Madaleno nos cuenta los motivos que le han llevado a no postularse como entrenador del equipo femenino sénior del Hola CV Benidorm en Superliga 2 para la próxima temporada. Asegura que va a seguir vinculado al club y a la sección femenina, pero en el deporte base y nos asegura que quien tome el relevo al frente del banquillo, dará un nuevo impulso al equipo porque la renovación de un entrenador siempre trae aire fresco. Sobre quién podría ser ese sucesor (o sucesora) no revela mucho, ya que cuando hablamos con él aún no se conocía el reemplazo, pero aseguraba se seguirá la pauta habitual en el club de que sea alguien "de la casa".

Este punto se ha confirmado esta misma mañana, con la elección de Noelia Santacreu como nueva entrenadora