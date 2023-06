Manolo Martínez no seguirá entrenando al Benidorm de liga EBA la próxima temporada

Manolo Martínez ha mantenido conversaciones con el club del Servigroup Benidorm de liga EBA para su continuidad, pero en un momento de estas conversaciones el club ha manifestado querer contar con el hijo de Martínez como jugador de sus equipos de base, con proyección para ingresar como apoyo en el senior. El entrenador explica que no ha querido ser "padre y entrenador" a la vez por no crear situaciones complicadas en el seno del equipo o en los vestuarios y ha preferido apartarse. Martínez afirma que volverá a su trabajo habitual, pero no descarta otras posibilidades.