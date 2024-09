Lòpez Amor concluye la temporada de carrera vertical como sub campeón nacional

Las lesiones no han acompañado al atleta alteano López Amor que este año no ha podido rendir al 100% de su capacidad durante una temporada. Eso, tal vez, ha supuesto que no haya podido revalidar el título de campeón nacional en carrera vertical quedando, a pesar de todo, segundo del Circuito.

El alteano, que ha sido el único corredor en competir en todas las pruebas de la competición valedera para el ránking nacional, corría también el pasado fin de semana en el campeonato 'Comunidad Valenciana Carrera Vertical Femecv en montaña', una modalidad muy diferente a la que está habituado, quedando en un meritorio 7º puesto de la general y 3º de su categoría.