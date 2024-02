El Huesitos la Vila logra una importante victoria frente al Unibilbao (12-38)

Difícil trabajo el que tuvieron que hacer los hombres del Huesitos la Vila para doblegar a su rival, el Universitario Bilbao Rugby, que plantó cara durante todo el encuentro y no entregó un sólo punto.

De hecho, el partido se inició con un ensayo del local que, en el minuto 5, puso el marcador 05-00 a favor de los vizcaínos. Sin embargo, el Huesitos reaccionó rápido y con contundencia y dos transformaciones de los vileros terminaron con un 05-14 favorable a los de Falu en el descanso.

El segundo tiempo mantuvo, si no mejoró el buen nivel de juego de los vileros que llegaron a colocarse con un 05-26 en el minuto 53. No se entregó el equipo de Bilbao y se llegó a remontar hasta los 12 puntos, pero no pudieron pasar de ahí, mientras que el Huesitos volvía a convertir en el minuto 70 y remataba su ascenso en el marcador con un ensayo de Totti en el minuto 79 que sentenció el 12-38.

Importante resultado

El partido, según valoraba el técnico vilero, Falu, es muy importante porque mantiene a su equipo en la pugna por los puestos de arriba para pelear por el ascenso, mientras que, de perder, podría situarse en una posición algo más comprometida.