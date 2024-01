Felipe Orts satisfecho con su doble Top-10 aunque el sábado "las sensaciones no fueron las mejores"

Felipe Orts ha hablado con Onda Cero Marina Baixa tras su doble Top-10 de este fin de semana.

Orts se siente fuerte y en excelente forma para afrontar el nuevo reto del Campeonato del Mundo en Tàbor. Con los resultados de este pasado fin de semana, se ha podido desquitar de una tradición que le lastraba: "tradicionalmente no se me ha dado bien este fin de semana post-Benidorm y premundial, pero esta vez sí lo he conseguido" Reconoce el ciclista que "las del sábado no fueron las mejores sensaciones", en alusión a la caída que le obligó a remontar varias posiciones para volverse a colocar en el pelotón de los 10 primeros, pero "el domingo fue todo lo contrario".

"Hoogerheide fue un circuito muy rápido", explica Orts, y "podría costar bastante en un grupo grande y numeroso" pero peleó hasta el final y logró colarse también en el Top-10. Orts está muy contento de ver que "el cuerpo sigue bien y reacciona bien de cara al Campeonato del Mundo que es otro de los objetivos del año".