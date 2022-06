El empresario mexicano que adquirió el Rácing Benidorm anuncia acciones legales contra el club

El texto del comunicado del empresario mexicano (que reproducimos íntegro al final de este artículo) que firmó un contrato para la adquisición del Rácing Benidorm, asegura que el pasado 13 de julio del pasado año 2021, se contactó con él desde el club para ofrecerle la venta del mismo. Una conversación que concluyó con la firma del contrato, pero con la condición de que los cargos permanecerían en la directiva un año más. Al terminar la temporada 2021-2022 el empresario se reunió, según se lee en ese comunicado, con la directiva, pero el presidente, José Santiago y el tesorero, Antonio Zafra, se negaron a dimitir y le informaron de que el contrato se rescindía por incumplimiento del comprador. El empresario ha querido dejar claro que los problemas económicos del club son responsabilidad de la directiva, ya que las finanzas siguieron en sus manos y anuncia una inminente demanda por incumplir el contrato con actuaciones por la vía civil y penal, que llega tras poner todo de su parte "para arregar la situación de forma amigable", manifiesta.

De momento, aunque lo hemos intentado, desde Onda Cero Marina Baixa no hemos podido ponernos en contacto con el presidente del club, José Santiago Zafra para obtener la versión del club.

El texto íntegro del comunicado del empresario mexicano es el siguiente:

A la opinión pública, autoridades de Benidorm, jugadores, cuerpo técnico, directivos y federaciones correspondientes:

Hago de su conocimiento que con fecha 13 de julio de 2021 el Lic. Antonio Zafra me contactó para ofrecerme la venta del equipo de futbol Racing CF Benidorm que competiría en la liga Preferente Valenciana grupo 4 en la temporada 2021-2022 y se firmó un contrato de compra-venta en el cual se estipulaban las condiciones de la misma.

Por sugerencia del Lic. Antonio Zafra me solicitó que la directiva del club se quedara conformada por José Santiago López (Presidente) Antonio Zafra(Tesorero) y Vicente Devesa (Secretario) ya que conocían muy bien al club y todo el pueblo los conocía y podrían apoyar a mi proyecto y accedí informándole que solo sería por una temporada y que a partir del siguiente torneo tendría yo que ser el presidente y tener mi propia directiva.

A días de terminar la temporada 2021-2022 me reuní con Antonio Zafra y José Santiago para informarles que debían dimitir del club como estaba acordado con Antonio desde un principio y se negaron rotundamente a dimitir argumentado que no me dejarían el equipo y que se rescindía la compra venta por incumplimiento de contrato de mi parte y me enviaron un burofax.

Ante esta situación quiero exponer lo siguiente:

Me llevó tiempo tomar la decisión de denunciar públicamente y legalmente por lo civil y por lo penal a la directiva actual quien a la fecha tienen secuestrado el club por la salud de Antonio Zafra quien se encuentra en estado delicado y puse todo de mi parte para arreglar la situación de forma amigable y respetuosa sin embargo ante la negativa de los directivos de dimitir y entregarme el club me veo obligado a actuar de esta manera.

La gestión del club en lo económico y en lo deportivo estuvo a cargo por la directiva actual del club en todo momento por lo que la responsabilidad del control de pagos y cobros fue totalmente de ellos.

Realizamos una auditoria a la documentación que nos fue proporcionada por el club y encontramos muchas irregularidades y desvío de recursos económicos, cobros en efectivo que no se reporta en que se utilizó el dinero, un muy mal control administrativo y operativo del club.

Mis abogados ya cuentan con todas las pruebas pertinentes de lo que digo y pronto la directiva actual tendrá que responder por ello.

Quiero aclarar que a la fecha no debo cantidad alguna a nadie ni jugadores ni cuerpo técnico ni proveedores he cumplido en lo que a mi me corresponde.

EL mal control económico del club responsabilidad total de los directivos actuales tienen por hoy cantidades por pagar y serán ellos los responsables de cubrirlos, como ya dije antes tengo todas las pruebas de los malos manejos que efectuaron y deben rendir cuentas ante los juzgados.

Estoy trabajando para recuperar el club por la vía legal y es importante que no se dejen engañar por estas personas que se dedican a estafar y a dejar el nombre de Benidorm muy mal parado ante la sociedad y la justicia se encargará de ponerlos en su lugar.

Atentamente

Fernando Chavero Urbina

Silver soccer SL

Silver soccer S.A. De C.V.