Difícil partido salvado in extremis por el TM Benidorm (34 - 34)

Empate a 34 en Cangas. El TM Benidorm mostró, como dijo luego su entrenador Sergio Carballeira, su mejor baza: nunca entregarse, no bajar los brazos, no rendirse. Cuando todo parecía perdido, en la segunda mitad del encuentro, se remontaba, se peleaba y se lograba un empate in extremis que desbarataba cierta imprecisión, nervios y alguna decisión arbitral hacia los últimos minutos pero que, finalmente, se remataba con un gol del capitán del Benidorm, Pablo Varnstein, que alivió la tensión de los aficionados y que permitía arrancar un punto del partido para traerlo a casa.

Sensación agridulce, nos diría luego Carballeira, porque se tuvo que pelear demasiado ese punto que pudieron haber sido tres, pero que "hubieran firmado al inicio del partido". Probablemente lo que no le gustó al técnico de ese punto fue la forma de lograrlo, el juego irregular de su equipo que permitió momentos de despegue del rival. Pero a pesar de ello se mostraba satisfecho de que sus hombres hayan peleado hasta el final. Lamentaba Carballeira las imprecisiones de los últimos minutos pero reconocía que el punto viene muy bien.

En suma, un partido complicado contra el Frigoríficos Morrazo, jugando fuera y resuelto como mejor se pudo. Se sigue sumando y eso es lo importante.