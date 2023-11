'Cohete' Suárez vence en la Crono de inicio del Rallie La Nucía-Costa Blanca

Ayer se inauguraba el Rallie La Nucía Trofeo Costa Blanca, como ya les informaba Onda Cero; rallie que decidirá el Super Campeonato de España de Rallyes (S-CER) 2023, y que además es valedero para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA.

Ayer, la ceremonia de salida estuvo precedida del Tramo Cronometrado de Calificación de 4,5 km. en la carretera de Bolulla- Tárbena, donde el piloto “Cohete Suárez” (Skoda) fue el más rápido. Tradicionalmente quien gana la crono gana el Rallie. Suárez está muy bien posicionado en la general del campeonato de España y no le interesa arriesgar, decía. De hecho, confesaba que "no me he esforzado demasiado en la crono", pero la ganó porque "el coche responde muy bien a estos circuitos".

Ceremonia de salida

Posteriormente se celebró la Ceremonia de Salida en l’Auditori de Les Nits, con homenaje incluido al piloto de Benidorm Miguel Fuster, 6 veces campeón de España, que volvía a competir.

12 pruebas de competición

El Rallye comienza esta tarde, a las 14,30 horas, desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía y arrancarán a las 15:06. Suárez ha decidido ceder la primera posición de salida del rallie a Raúl Albi en el Tramo TC-1 que discurrirá de Bolulla a Tárbena (de 7’3 km) y salir segundo.

Se cubrirán luego los tramos TC-2 y TC-3: Vall de Ebo-Pego (10,3 km.) y Xaló-Bernia (16,1 km.).

Mañana sábado 4 de noviembre se afronta la segunda etapa a partir de las 8,30 horas, partiendo de La Nucía para afrontar los tramos de Competición TC-7 Torremanzanas- Benifallim (11,7 km); TC-8 Lluis Brotons-El Rebolcat (13,1 km) y TC-9 Tudons-Relleu, además del de Coll de Rates (Parcent- Bolulla) (19,56 km). Los tres tramos de competición volverán a repetirse por la tarde.