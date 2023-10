Catástofe en el Camilo Cano: La Nucía pierde por 0-2 frente al Formentera

Desastre en Segunda Federación. La Nucía perdía ayer en su campo el partido correspondiente a la 3ª jornada, partido aplazado contra el Formentera

Son 4 partidos perdidos en casa, cero goles. Si ayer el míster Lacasa decía que el partido era importante para ver dónde estaba realmente el equipo, ya se ha visto. Muy disgustado Kiko Lacasa en la rueda posterior al partido en la que se vio forzado a corregirse a sí mismo sobre lo que había visto en el club en el partido anterior: "si dije que volví de allí pensando en que el equipo había reaccionado bien y que vi compromiso y ganas en el equipo, hoy tengo que decir que no he visto nada de eso", afirmaba Lacasa.

Poca pasión

Dijo cosas muy importantes el míster ayer durante la rueda de prensa. Tal vez la más importante es que va a exigir otra actitud a sus jugadores, sobre todo pasión. "La pasión es innegociable", ha dicho. De no cambiar esa actitud, Lacasa asegura que "esas cosas son las que llevaron a tomar la decisión de la semana pasada", en alusión al cese de Garrido y "si hay que tomar más decisiones como esa se tomarán". Para el entrenador "nadie está poniendo todo lo que debe" y se incluyó en esa crítica el propio entrenador, pero "ya no me va a valer ninguna excusa para el partido del domingo: ni que hemos llegado tarde ni ninguna otra".