El TM Benidorm juega hoy, miércoles, en Aranda, su primer partido de Copa del Rey

Primer partido de la Copa del Rey para el TM Balonmano Benidorm que la disputa fuera de casa, frente al Tubos Aranda Villa de Aranda.

Es una cancha complicada aunque sea la de un equipo que ya no está en ASOBAL pero que el que tuvo retuvo y que entrará en la competición copera con muchas ganas de demostrar que puede volver a la máxima liga. Un partido “muy peligroso”, como lo califica el míster del TM Benidorm, Sergio Carballeira, como van a escuchar y en el que el hándicap mayor del TM Benidorm, aparte de los nervios que puedan derivarse del debut, será sin duda la falta de conocimiento sobre el juego del rival. No ha habido tiempo de examinarlo, el rival tiene nuevo entrenador y por tanto, no vale la experiencia tenida con él hasta ahora. Vamos a oír a Sergio Carballeira

Partido que se disputa esta noche a las 20:30 horas, ocho y media, El equipo vuelve a casa esta misma noche tras el partido y desde mañana, con muy poco tiempo, tendrá que preparar el partido de este próximo fin de semana, también difícil, comprometido, contra el Bidasoa.