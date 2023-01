EL Barça B gana 2-1 a La Nucía en el tiempo de descuento

El Barça B no hizo un buen partido y tras un gol de La Nucía en la primera parte no se veía a los azulgranas fuerza para contrarrestar el marcador. En el minuto 71 de la segunda parte los blaugranas empataban tras un lanzamiento de la falta máxima pero La Nucía seguía defendiendo bien la portería. Pasado el minuto 90, en el primero de los cuatro que añadía el árbitro por los numerosos parones del juego, un disparo de Fabio Blanco decantaba definitivamente el marcador para los locales con un disparo desde el frontal del área que no cerraron bien los rojillos.

En el audio: declaraciones del técnico de La Nucía, César Ferrando, tras el partido.