El TM Balonmano Benidorm conservará la categoría la próxima temporada

Con un marcador de 33-24, el TM Benidorm conseguí el pasado fin de semana una victoria decisiva frente al Bada Husca, un rival que siempre había resultado muy correoso para el Benidorm. Por eso, esta victoria no es importantísima para el TM Benidorm sólo porque le permite respirar y jugar sin presiones los próximos partidos sabiendo que está matemáticamente clasificado para seguir la próxima temporada en ASOBAL, sino que, además, sirve para deshacerse de una racha en la que el TM Benidorm ha sufrido mucho, no ha encontrado su juego en muchos momentos y ha tenido altibajos en los resultados y en su juego, a veces merecido y otros no tanto. Con este partido, el TM Benidorm ha vuelto a mostrar todo aquello de lo que es posible y ha dado una gran muestra de juego, abriendo brechas constantes en el marcador que llegaron a ser de 10 puntos una vez logró despegarse del perezoso empate a 4 de los diez primeros minutos de partido.

Desde el 7-5 del minuto 15 ya no pudieron remontar los oscenses y el Benidorm iba confiando cada vez más en él mismo.