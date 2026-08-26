Villajoyosa invierte 48.000 euros en mejorar las ventanas de dos colegios

El Ayuntamiento de Villajoyosa está culminando otras obras en centros escolares: la rehabilitación de aseos de infantil en el CEIP Francisca Ruiz Miquel (La Torreta), con un presupuesto de 47.419,88 euros. La actuación contempla redistribuir tabiques, sustituir los revestimientos de suelos y paredes, y se renovarán íntegramente las instalaciones de fontanería, electricidad, carpinterías y aparatos sanitarios. Además, va a reparar el vallado en el CEIP Poble Nou, con una inversión de 47.102,70 euros. Y en el caso del CEIP Mare Nostrum se ha instalado ya el ascensor para mejorar la accesibilidad de este centro. La actuación ha supuesto una inversión de 67.797,43 euros

A estas actuaciones se suman dos más en dos centros escolares: la sustitución de parte de las ventanas en el CEIP Francisca Ruiz Miquel (La Torreta) y en el CEIP La Ermita. El Alcalde Marcos Zaragoza firmó el acta de inicio de los trabajos este martes junto a la concejala de Educación y técnicos municipales y de la empresa.

En ambos centros se sustituirán la carpintería y ventanas de varias aulas con una inversión de 48.000 euros. “Todas las obras son importantes y esta lo es. Sustituir las ventanas nos permite que los alumnos y profesores tengan más confort en las aulas durante el curso. El objetivo es poder intervenir en todos los centros en este sentido”, apuntó el Alcalde Marcos Zaragoza.

El primer edil añadió que “cada año desde que accedimos a la Alcaldía comprobamos in situ las necesidades que tiene cada centro para poder realizar inversiones que mejoren el día a día de nuestros pequeños y los profesores”. El primer edil recordó que “en 2025 ya invertimos cerca de 360.000 euros en la mejora de colegios con obras importantes y este año no vamos a dejar de hacerlo”.