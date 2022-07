"La tasa turística es un impuesto que oculta los déficits de financiación"

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha concedido hoy una entrevista en exclusiva para Onda Cero en la que ha hablado de la inauguración del Mirador de la Música, que rendirá homenaje al Festival de la Canción de Benidorm y al Benidorm Fest y en el que se darán la mano, por tanto, la tradición y la actualidad de la música en la ciudad.

El alcalde de Benidorm ha vuelto a defender también en esa entrevista que la tasa turística no es una tasa sino un impuesto ya que no se trata "de un cobro obligado por un servicio sino un pago que grava una actividad. La tasa no va a redundar en otros beneficios", asegura, "porque el ciudadano y las empresas va a seguir pagando la misma tasa por la basura o el agua". Además, añade. "penaliza sólo al establecimiento regulado en lugar de perseguir al intrusismo y sólo busca encubrir la infrafinanciación".

Pérez aludió también al nuevo pliego del servicio de recogida de residuos sólidos y reciclaje. Insiste en que fueron los técnicos los que recomendaron no celebrar el pleno de ayer sin analizar el nuevo informe y que su partido no celebrará un pleno sin que gobierno y oposición puedan tener toda la información posible e insiste, también, en que el crecimiento del coste de la contrata permite la mejora del servicio. "Era necesario redimensionar el contrato", ha dicho, "porque no podemos limpiar hoy Benidorm con el 25% menos de barrenderos".

Pérez ha vuelto a sacar pecho por las numerosas zonas verdes de la localidad y el crecimiento continuo y la modernización constante de la ciudad y su estrategia de movilidad, lo cual se ha logrado no sólo con fondos europeos de la EDUSI, sino que Benidorm ha destinado 23 millones de euros.