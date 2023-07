El regidor de festes, Jaime Santamaría, y la presidenta de l'Associació Santa Marta, Marta Mingot, han participat a la secció 'Moros i Cristians' patrocinada per Chocolates Valor per comentar l'actualitat prèvia a la festa. Amdos han explicat que enguany serà el castell de les festes de Altea l'escenari de les nostres ambaixades al no estar finalitzat el nou castell i també han confirmat que seran més de 200 els efectius que vetlaran per la seguretat de tots durant les festes