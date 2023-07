Música, pólvora i desembarc 10/07/2023

Els capitans de les companyies Pescadors, Vicent Cerdá, i de la Guàrdia Negra, Rosa Llopis, han participat a la secció 'Moros i Cristians' patrocinada per Chocolates Valor. Ana Climent ha ixit al carrer a veure què saben els vilers de gastronomia festera a la secció 'Tastant la festa' que patrocina Cafetería-Bar Lara. Hem gaudit de la marxa de mercenaris 'Hospitalarium' a la secció 'Músic i Fester' patrocinada per Llorca Group. I Esther Llorca i Regi Lloret ens han emocionat amb l'Ambaixada Contrabandista a la secció 'Festerets i Festeretes' patrocinada per Proagua Piscinas