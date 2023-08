Más de uno Marina Baixa (04/08/2023)

Hoy en nuestro programa sorteamos los ganadores de las 5 pulseras gratis (pase para dos personas) para el Bali-Park. Hablamos de la programación cultural de la Concejalía de Juventud de Finestrat y no renunciamos a nuestras habituales secciones: 'Ni un viernes sin cine', 'Edu-CAN-do a tu perro' y 'Descubriendo artistas'. Nuestros colaboradores, Antonio Sivera, Ana Such y nuestra compañera Ana Climent, respectivamente, nos descubren, como siempre, algún aspecto que quizás no conozcamos del cine, la educación de nuestro perro o de la música.