Fede Fuster: "Estamos muy por debajo de las previsiones para Navidad que en años anteriores"

El presidente de HOSBEC, Fede Fuster, se ha mostrado preocupado por las previsiones de ocupación para estas Navidades en las que las cifras muestran un número de reservas muy inferior a lo que viene siendo habitual en años anteriores en estas mismas fechas. Así lo ha afirmado en el programa de esta casa Más de Uno Marina Baixa con nuestra compañera Marta Llinares.

Fuster acaba de ser nombrado presidente de la patronal hotelera HOSBEC y ha comentado también su "exigencia" a la Generalitat de que presente "un interlocutor válido". Fuster ha matizado que "no se trata exactamente de una exigencia, pero sí de una necesidad de tener estos interlocutores válidos". Fuster pone como ejemplo el caso de Francesc Colomer y asegura que "el PP también tiene interlocutores válidos," pero, a su vez, apunta que "otros partidos no tienen estos interlocutores".

El presidente de HOSBEC acaba de aterrizar en su cargo, pero ya se está movilizando para realizar reuniones con diferentes alcaldes y otras personalidades para analizar la situación del sector y trabar nuevas relaciones. Ha pedido inversiones en el sector, lo que "debe ser una prioridad" porque el turismo es "lo que más retribuye esa inversión" y ha vuelto a aludir a la tasa turística, que ha tildado de un "asunto electoralista". Ha recordado al respecto que incluso Ximo Puig "ha dicho que no le parece el momento" y piensa que el plantear esa tasa sólo se debe a "los pactos con los socios, que deben cumplirse", aunque señala que "los asuntos palaciegos son problema suyo, no mío, y yo lo entiendo pero no estoy de acuerdo".

También ha aludido a la necesidad de reclamar al municipio de Benidorm que adjudique de una vez una buena contrata de limpieza y ha insistido en reivindicar que los fondos Next-Generation no están llegando, por lo que ha pedido de nuevo un PERTE para el sector.