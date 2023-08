Hoy, la educadora canina Ana Such, gerente de la escuela canina Dog Paw de la Vila Joiosa, nos explica cómo entrenar a nuestro perro para que se acostumbre a estar sólo en casa sin que la ansiedad provoque que cause destrozos en el hogar o moleste a los vecinos con sus ladridos. Algo muy necesario tanto este verano, cuando salimos más y no siempre podemos llevar a nuestro animal con nosotros, como en el día a día de todo el año.